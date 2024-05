Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Claudia Ortu è la quinta candidata al ruolo di sindaco alle elezioni comunali di Cagliari 2024. Sarà sostenuta da Potere al Popolo e Pci riuniti nella lista Cagliari Popolare-alternativa di classe.

Ricercatrice di linguistica inglese all’università di Cagliari, 47 anni, è giornalista pubblicista. Nel 2022 venne candidata da Unione Popolare alle elezioni politiche.

“Scendiamo in campo per prendere posizione per una delle parti della società che è la classe lavoratrice, che nessuno rappresenta sino in fondo. Ci differenziamo in questo da tutte le altre candidature che sono per necessità ampie e interclassiste. La nostra è una candidatura radicale e non di compromesso” ha spiegato all’Ansa.

Per la neo candidata, è necessario rilanciare l’economia e riportare i residenti nei quartieri storici. “Cagliari non è Disneyland, nei quartieri serve che tornino i residenti, dove gli abitanti sono sempre meno. Devono rinascere le piccole botteghe e riprendere l’artigianato, mentre dobbiamo potenziare in maniera radicale il trasporto pubblico, eliminando il maggior numero di auto private”.

Spazio anche alla questione palestinese. “Faremo in modo che Cagliari aderisca al boicottaggio sulle aziende e istituzioni israeliane e che sia gemellata con la città di Jenin in Cisgiordania, dove è più evidente la devastazione”.

Si aggiunge alla schiera di candidati presieduta finora da Massimo Zedda, Alessandra Zedda, Giuseppe Farris e Emanuela Corda.

