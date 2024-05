Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Luigi Di Maio diventerà papà. Alessia D’Alessandro, ex compagna dell’ex ministro degli Esteri ed ex capo del Movimento 5 Stelle, è in attesa di un bimbo.

Di Maio oggi è rappresentante dell’Unione Europea nella regione del Golfo. Per quattro anni è stato legato alla giornalista sarda Virginia Saba. Una love story che era stata seguita con grande interesse dai giornali di gossip italiani, portando un occhio dentro la loro vita intima.

Nel dicembre 2022, il sito Dagospia rese nota la conclusione del loro rapporto.

