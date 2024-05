Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

È scontro tra Azione e Giuseppe Farris in vista delle elezioni comunali di Cagliari 2024. Le tensioni sono cresciute sabato 4 maggio quando le due parti si sono lanciate accuse di fuoco.

Il candidato sindaco Farris aveva criticato il salto del partito di Calenda da Massimo Zedda ad Alessandra Zedda. Un rimprovero poco apprezzato, che ha visto l’arrivo di una nota nel giro di poche ore.

“La morale che tenta di fare l’avvocato Giuseppe Farris sembra più un disperato tentativo di visibilità mediatica che non un vero ragionamento politico. Si nasconde una assenza totale di idee e contenuti”.

Nella seconda parte della nota, Azione va poi sul personale. “Farris farebbe bene infatti ad occuparsi della sua storia politica, costellata di continui incarichi da più parti. Il fatto che in passato abbia tentato in tutti i modi di scalare i vertici del potere politico, ma non ci sia riuscito, non giustifica in alcun modo la sua acredine antidemocratica”.

A stretto giro, Farris ha risposto. Ricordando il lavoro portato avanti in questi mesi, ha fatto notare ancora una volta come l’accordo tra Azione e Alessandra Zedda sia esclusivamente elettorale.

“L’accordo è solo in chiave elettorale. Avendo proprio oggi la stessa candidata leghista confermato che solo ora possono iniziare a discutere sul programma. Vorrei rassicurare Azione, distratti a cercare uno spazio, passando con disinvoltura da un candidato sindaco ad un altro. Non sanno che in cinque mesi abbiamo ascoltato oltre 10 mila cagliaritani e avanzato dei referendum. Tutti temi che la loro candidata sta provando goffamente a copiare”.

