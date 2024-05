Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Non è stata accolta con piacere la vittoria del Sassuolo contro l’Inter. Tifosi di tutta l’Italia e in particolare quelli del Cagliari, si sono inviperiti per questo risultato inatteso.

A infastidire è stata certamente la prestazione deludente dei campioni d’Italia che, senza molte motivazioni, non si sono opposti più di tanto agli emiliani.

“Partita da ufficio inchieste”, “Vergogna tutta nerazzurra”, “Campionato falsato”, “Inter vergognosa”, “l’Inter decide anche chi retrocede” sono solo alcuni dei commenti più pacati presenti sui social.

A rincarare la dose le dichiarazioni pre partita del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Che aveva spiegato i rapporti di lunga data tra Marotta e Carnevali (ds rispettivamente di Inter e Sassuolo), facendo presumibilmente intendere quello che sarebbe successo.

