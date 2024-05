Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Claudio Ranieri non è convinto. Dopo il pareggio tra Cagliari e Lecce, esprime tutto il suo dissenso per il rosso estratto ai danni di Gaetano che ha condizionato la gara. Intervistato da Dazn e Sky non ha nascosto il suo disappunto.

Il rosso a Gaetano. “L’arbitro aveva assunto una decisione corretta, poi è stato richiamato al VAR. Io ero dubbioso sull’intervento, poi ho rivisto le immagini ed è palese che Gaetano abbia fatto di tutto per ritrarre il piede e per prendere il pallone. Peccato, l’espulsione ha condizionato la partita”.

Il valore del punto. “Potevamo perdere, mi prendo questo punto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno dato il massimo. Sono sempre dell’idea che, quando non puoi vincerla, l’importante è non perdere”.

