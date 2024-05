Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Si sono immersi per piazzare delle boe sottomarine e non sono più risaliti in superficie. Due sub sono dispersi da ieri a largo di Villasimius, con le ricerche da parte della Capitaneria di porto di Cagliari e dei Vigili del fuoco che sono riprese oggi all’alba.

Si tratta di due sub esperti: Mario Perniciano, 55enne di Cagliari, e Stefano Bianchelli, 56enne di Villasimius. I due si erano immersi per piazzare delle boe vicino al relitto della San Marco, vicino all’isola di Serpentara, ma intorno alle 17.30 il collega che si trovava sulla barca d’appoggio ha lanciato l’allarme non vedendoli risalire.

Sul posto sono arrivate le motovedette della Guardia Costiera e il gommone dei vigili del fuoco con il Nucleo sommozzatori. Le ricerche si sono svolte anche con l’ausilio, fino a quando la luce lo ha consentito, di un elicottero dei vigili del fuoco. I due sub si sono immersi a una profondità di oltre ottanta metri.

