Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Il legame tra i tifosi di Cagliari e Lecce è sempre più forte. Le due tifoserie celebrano un’amicizia rafforzata soprattutto dopo la finale dei playoff di Bari dell’anno scorso, quando i salentini offrirono appoggio in Puglia ai sardi in trasferta. Ieri dopo la gara all’Unipol Domus i tifosi isolani e i tifosi pugliesi si sono ritrovati per un banchetto fuori dallo stadio.

Tra vino e maialetto sardo, le immagini del pranzo condiviso stanno facendo il giro del web, soprattutto tra i gruppi social dei tifosi leccesi che hanno apprezzato l’ospitalità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it