“Ci tengo a chiedere scusa ai tifosi e soprattutto ai miei compagni per averli lasciati in 10. Non avevo alcuna intenzione di far male con quell’entrata, è stata una decisione forse un po’ troppo severa. Adesso continuiamo a lottare per il nostro obiettivo”. Così Gianluca Gaetano sui social chiede scusa ai compagni e ai tifosi dopo l’espulsione rimediata in Cagliari-Lecce.

Il fantasista però precisa di non aver avuto intenzione di colpire duro l’avversario e, come rilevato anche dal tecnico Ranieri, anche secondo Gaetano la decisione di arbitro e Var è stata troppo severa.

