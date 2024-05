Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Nascondeva oltre 12 chili di droga in un garage a Quartu Sant’Elena. La Polizia di Stato ha arrestato un 55enne cagliaritano, già noto per un precedente arresto per spaccio alla fine di aprile. L’uomo era sottoposto all’obbligo di firma e adesso è stato trasferito al carcere di Uta.

I Falchi della squadra Mobile di Cagliari avevano monitorato i movimenti del sospettato dopo il primo fermo, notando che aveva traslocato numerosi effetti personali nel garage. Dopo una perquisizione, gli agenti hanno trovato diversi involucri in cellophane contenenti marijuana essiccata, insieme a 21 panetti di hashish già lavorati e messi sottovuoto, per un peso totale di oltre 12 chili e mezzo.

