Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Durante il semaforo verde per le auto, due gruppi di ragazzi sui 18 anni, entrambi di circa venti persone rispettivamente di origine italiana e magrebina, si sono posti in mezzo alla strada sulle strisce pedonali con in mano bottiglie di super alcolici. Dopodiché hanno iniziato a insultarsi con minacce e sputi.

L’episodio è accaduto sabato scorso poco prima del ritorno del simulacro di Sant’Efisio a Cagliari.

Il gruppo che si trovava lato porto ha aggredito uno dei ragazzi del lato di opposto, che è caduto a terra. Poi hanno proseguito a malmenarlo con un calcio in testa. Il giovane si è miracolosamente rialzato e barcollando è stato portato via dal gruppo di amici.

Fra i presenti, una signora ha iniziato a gridare per chiedere aiuto mentre gli altri assistevano impotenti alla scena di violenza. Successivamente gli aggressori sono tornati verso il porto e si sono seduti sotto le sculture di Pinuccio Sciola, accanto al Palazzo della Regione, in via Roma.

Durante la rissa qualcuno riesce a contattare le forze dell’ordine, che sono giunti sul posto per tentare di identificare i responsabili.

Le indagini sono in corso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it