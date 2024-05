Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

La squadra 1A del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta alle ore 18:50 circa con personale abilitato SAF in loc. “Punta Solitta” in agro di Orgosolo per il soccorso a due turisti.

Di nazionalità israeliana, un uomo e una donna di 40 e 35 anni, hanno perso l’orientamento durante il rientro presso una struttura ricettiva di Oliena.

I due sono stati raggiunti dalla squadra VVF intorno alle 20:00, e trovati in buone condizioni fisiche nonostante avessero finito le scorte d’acqua.

