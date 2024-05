Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

“Grazie a tutti gli amici che sono venuti a trovarci a Telti, in Sardegna, ieri sera. Clima bellissimo, e non solo dal punto di vista meteorologico”. Queste le parole di Enrico Ruggeri, che si è esibito nel paese nel Sassarese per il tour nell’Isola con la sua band.

“Capisco sempre di più quelli come Gigi Riva o Faber, che si sono innamorati di questa terra e non hanno voluto più lasciarla”, – ha aggiunto il noto cantautore. Poi scherzosamente ha precisato: “Capisco meno come potessero essere così magri”.

