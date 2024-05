Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Incidente stradale a Siniscola, in via Livorno. La squadra 9A dei Vigili del fuoco della locale stazione è intervenuta alle 12:45 per uno scontro tra un auto e una moto per cause in corso di accertamento.

I due mezzi hanno impattato frontalmente e ad avere la peggio è stato il motociclista, di origine tedesca, che è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Olbia con probabili fratture. L’altro conducente, un turista svizzero, è stato invece trasportato all’ospedale di Nuoro per degli accertamenti.

