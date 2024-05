Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

I Carabinieri di Gonnosfanadiga hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un disoccupato 31enne del luogo. Durante un ordinario servizio di prevenzione nel territorio e della circolazione stradale, intorno alle 18.30 di ieri, i militari hanno proceduto al controllo di una Nissan Navarra condotta dal giovane ed hanno constatato che dal veicolo proveniva un forte odore di sostanza stupefacente.

I Carabinieri hanno così deciso di procedere alla perquisizione veicolare ed hanno rinvenuto una sigaretta artigianale contenente 0,45 grammi di marijuana. Estesa la perquisizione anche all’abitazione del 31enne hanno rinvenuto una serra indoor con strumentazione di areazione ed illuminazione per la coltivazione in casa di cannabis, un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 94,13 grammi, inflorescenze di marjuana per un peso complessivo di 8,62 grammi, 11 piante di cannabis dell’altezza di circa 70 cm e una bilancia di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato. Il 31enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

