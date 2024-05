Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Cambia tutto in casa Dinamo Sassari: il roster verrà rivoluzionato in estate, sotto le indicazioni del coach Nedad Markovic. Lo ha rivelato il direttore sportivo Federico Pasquini nel corso di una conferenza stampa avvenuta stamane.

Visti i risultati deludenti, la società biancoblù ripartirà dagli unici atleti con un accordo di lungo periodo: il play Cappelletti e l’ala Bendzius. Il resto del roster verrà lasciato libero, compresi anche l’ala-centro Diop (che andrà in un top club) e la guardia Bree Tyree.

“Non ci ha soddisfatto l’andamento di questa squadra perché ha vissuto di alti e bassi, senza mai darti la sensazione di essere consistente, di una vera squadra. Questo secondo me è il problema più grosso. Troppi up e down che in futuro dobbiamo evitare. Questo a prescindere dal livello del campionato, ci sono stati degli errori e sono quello che si sente più responsabile di tutti, ho vissuto otto mesi complessi con l’obiettivo di far diventare squadra questo gruppo” ha detto Pasquini.

La Dinamo è in attesa di conoscere il suo futuro per quanto riguarda le coppe europee. Che, per la prima volta dopo tanti anni, potrebbero non vedere Sassari tra le partecipanti. Ciò non cambierà gli obiettivi però della società.

“Con una squadra da battaglia possiamo conquistare la gente. Se riusciamo da subito a presentare un prodotto con questa energia possiamo pensare di fare bene e partire da qui”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it