Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Scadrà lunedì 20 maggio 2024 il termine per presentare richiesta di voto a domicilio, riservato alle persone che si trovano in determinate condizioni, in occasione delle Elezioni europee e comunali di Cagliari che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Tale facoltà è prevista per:

– gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dell’abitazione in cui dimorano risulti impossibile;

– gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro il termine indicato, una apposita dichiarazione al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.

Il modulo per la dichiarazione è disponibile sul portale istituzionale del Comune di Cagliari.

La dichiarazione deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico e deve essere corredata da:

– una copia della tessera elettorale;

– copia fotostatica di un documento di riconoscimento

– idonea certificazione sanitaria, che dovrà riportare le specifiche formulazioni normative: le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato.

Per l’ottenimento dell’idonea certificazione sanitaria, gli utenti dovranno prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo segreteriamedicinalegale@aslcagliari.it. Allegando documentazione sanitaria inerente alle infermità, certificato elettorale e copia di un documento di riconoscimento.

La certificazione rilasciata dai medici designati dalla Asl sarà valida anche per l’eventuale ballottaggio, previsto per il 23 e il 24 giugno 2024.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it