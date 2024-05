Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Un incidente stradale in via Genova a Olbia e ora la lotta tra la vita e la morte in rianimazione all’ospedale di Sassari. Sono tantissime le testimonianze d’affetto sui social per Alex Indragoli, sportivo a 360 gradi di 59 anni travolto da un’auto mentre era in sella al suo scooter.

Indragoli è un campione di sup e canoa, ma è molto noto anche per essere un istruttore di padel e di danza. “Forza Alex” scrivono in tanti sul suo profilo, e ancora “forza campione”, “ti aspettiamo”.

