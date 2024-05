Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Allarme intorno alle 3 di notte in viale Repubblica a Nuoro. Due auto parcheggiate sono andate a fuoco per cause ancora da accertare, anche se non si esclude l’origine dolosa. Ingenti i danni ai veicoli, ma per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, anche i Carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini.

