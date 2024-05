Anche la Sardegna protagonista della 36esima edizione della Fiera internazionale del libro di Torino.

Negli ampi spazi dello stand della Regione Sardegna, infatti, saranno presentati 27 libri pubblicati dagli editori sardi presenti, diversi momenti culturali, tra i quali quelli per ricordare le figure di Michela Murgia, Maria Giacobbe, Gigi Riva ed Enrico Atzeni.

“Il Salone del Libro di Torino – ha detto l’assessora della Cultura Ilaria Portas – è la più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria che consente di conseguire importanti obiettivi di promozione dell’Isola, visibilità e inserimento del libro sardo nel mercato nazionale ed estero. La partecipazione al Salone rientra, infatti, tra le azioni di intervento della Regione a sostegno dell’editoria sarda”.

“Il tema dell’edizione 2024, Vita immaginaria – spiega l’assessora Portas – è declinato per la Sardegna con Visiones, ovvero l’immaginario culturale, letterario, sportivo dell’Isola, puntando i riflettori sulla vita, le opere e le gesta di alcune figure, tutte recentemente scomparse, che hanno creato fermento e vivacità culturale, dando così lustro alla nostra terra nel resto del mondo. Nessuno di loro ha bisogno di presentazioni. Perché non si tratta soltanto di scrittrici, di studiosi e archeologi o di grandi sportivi, ma di figure che hanno campeggiato in maniera così gigantesca nel loro passaggio terreno, da lasciare poi un tratto talmente segnante da creare sia una visione per il futuro che un immaginario collettivo dei sardi e intorno ai sardi”.

Gli editori presenti nello stand della Regione Sardegna sono 15: Angelica Editore, Barbaro Edizioni, Giampaolo Cirronis Editore, Condaghes, Edizioni Abbà, GIA Editore, Ischire, L’Universale, Nemapress, NOR, Pettirosso Editore, S’Alvure, Sandhi Editori, UniCAPress, WOM edizioni. Saranno presenti, inoltre, come ospiti: ESI – Editori Sardi Indipendenti, Casa Falconieri, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Fondazione Giuseppe Dessì, ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico, Scuola Baskerville – Editoria e Scrittura.

