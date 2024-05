“Desideriamo esprimere la più viva soddisfazione di Confcommercio e di Federalberghi Sud Sardegna per la straordinaria performance dell’aeroporto di Cagliari-Elmas e per la sua gestione economica nel 2023 e nel primo quadrimestre 2024”. Lo affermano, in un comunicato congiunto, Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna.

“I dati del 2023 sono eccellenti: 4,9 milioni di passeggeri, con un incremento del 10,5% rispetto al 2022. Una ripresa significativa nel traffico passeggeri, soprattutto internazionali – precisano –. Per non parlare del fatturato: quasi 80 milioni con un incremento di oltre 3,5 milioni sul 2022 e un utile netto di oltre 13 milioni di euro. Un utile eccezionale”.

“I dati del primo quadrimestre del 2024 sono anch’essi esaltanti: un aumento medio di oltre il 7% del traffico passeggeri, uno straordinario risultato ad aprile, con quasi 420mila passeggeri – aggiungono Bertolotti e Mura –. Un aeroporto che riesce a fare utili anche in condizioni di gestione molto difficili, quali sono, oggettivamente, quelle nelle quali l’azionista lo ha messo, con un consiglio di amministrazione a scadenza variabile, con un tentativo di cessione che non riesce a concludersi e con chiari di luna assai difficili per gli amministratori pro-tempore”.

