Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

“Per risolvere il problema della continuità territoriale, la nuova giunta regionale ripropone la soluzione della vecchia giunta regionale. La partita si gioca a Bruxelles e, proprio per questo, è fondamentale che la Sardegna sia rappresentata al Parlamento europeo”. Così Michele Cossa, esponente dei Riformatori e candidato di Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Isole ha commentato in un post sui suoi social.

“La continuità territoriale – dice Cossa – è il nostro ponte sullo Stretto, un diritto essenziale per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. Non stiamo chiedendo un privilegio, ma rivendicando il diritto di spostarci in Italia e nel Mondo come possono fare tutti gli altri cittadini”.

“La Spagna spende 181 euro pro-capite per i cittadini delle Isole Baleari. La Francia 249 euro per i cittadini della Corsica. Per la Sardegna si spendono solo 25 euro pro-capite. Semplicemente vergognoso. Come è vergognoso che la burocrazia europea metta freni assurdi alla continuità territoriale. Al Parlamento europeo – conclude Cossa – porterò con forza il tema dei trasporti, che è il cuore della nostra battaglia sull’insularità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it