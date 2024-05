Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Nuova voragine in strada a Cagliari.

Questa volta è accaduto in via Brotzu angolo via Dessy, che conduce all’ospedale. La strada è stata chiusa e il traffico ha subito importanti disagi.

Da quanto si è appreso, l’asfalto è crollato a causa di una perdita idrica.

La segnalazione è arrivata dalla Polizia locale che hanno chiuso il tratto interessato e chiuso al traffico la strada che porta al Brotzu.

Sul posto anche i tecnici del Comune. Del fatto è stata allertata anche Abbanoa per accertare le cause del crollo. Fortunatamente nessuna persona o veicolo è rimasto coinvolto.

L’ultimo episodio è accaduto due giorni fa, in via Bacu Abis, dove in quel momento stavano passando una mamma con una bambina piccola.

