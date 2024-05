È stato arrestato a Dorgali un uomo di origine rumena per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Giunti sul posto, gli agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile di Nuoro hanno fermato l’uomo all’interno di un’abitazione a Iloghe, in evidente stato di alterazione.

Qui lo stesso aveva minacciato di morte la compagna, per poi iniziare a picchiarla e addirittura a cercare di strangolarla.

In seguito all’allarme, gli agenti sono intervenuti sul posto, e l’uomo ha aggredito anche loro. I poliziotti sono però riusciti a immobilizzarlo e a soccorrere la donna, che presentava evidenti lividi al collo per il tentativo di strangolamento.

Anche davanti agli agenti, l’uomo non ha smesso di minacciare la compagna. Non era la prima volta che accadeva, come ha testimoniato la donna alle forze dell’ordine: violenze mai denunciate per paura di ritorsioni.

Ora i provvedimenti e le decisioni dell’Autorità giudiziaria.

