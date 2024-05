Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Con lettera inviata dal coordinatore regionale Riccardo Lo Monaco al segretario Riccardo Magi, il gruppo dirigente di +Europa in Sardegna ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche nazionali e locali del partito.

La genesi e la conduzione non condivisa dell’operazione politica che ha portato alla nascita della lista “Stati Uniti d’Europa” hanno determinato l’abbandono dei componenti sardi.

Secondo i dirigenti, il partito nazionale ha avuto fin qui un serio disinteresse per la Sardegna. Tanto da aver lasciato solo il gruppo durante le recenti elezioni regionali.

“La decisione di non dar seguito ai congressi regionali ha confermato la volontà di non costruire un partito organizzato. Determinando le dimissioni dell’intero gruppo dirigente sardo da ogni carica nazionale e locale, nonché il disimpegno della quasi totalità degli iscritti che attendevano di poter svolgere il congresso regionale e non rinnoveranno più l’iscrizione”.

L’intero gruppo dimissionario, guidato dal coordinatore regionale Riccardo Lo Monaco, annovera diversi componenti degli organi nazionali (direzione e assemblea) e i portavoce/presidenti di tutti i gruppi territoriali sardi (Cagliari, Sassari, Olbia e il costituendo gruppo di Tortolì).

Il gruppo si è unito nell’associazione Sardegna Europea, confermando il suo impegno europeista e sottoscrivendo il manifesto “Siamo Europei”.

