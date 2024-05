Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

La Sardegna è la regione italiana con la flotta Trenitalia più giovane dell’intero panorama italiano, con un’età media di 7 anni.

È in circolazione sui binari dell’isola il nuovo treno ibrido Blues a doppia alimentazione, elettrica e diesel, compatibile con la rete sarda perché può essere utilizzato sia sulle linee non elettrificate che su quelle di prossima elettrificazione. Salgono a 11 i Blues attualmente in circolazione in Sardegna.

“Questo – spiega l’assessora dei trasporti, Barbara Manca – è un segnale importante non solo per il programma di investimenti realizzato in Sardegna, ma anche per il miglioramento dei servizi per i cittadini oltre a una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico”.

La flotta sarda ha quasi concluso il suo processo di rinnovamento che terminerà con l’arrivo del dodicesimo e ultimo Blues entro l’estate e circolerà da Cagliari a Sassari e Olbia raggiungendo il nord e il sud dell’Isola.

Attualmente in Sardegna circolano 11 Blues, 10 Minuetto Diesel, 10 Swing, 7 Atr 365 e 5 Aln (in dismissione).

