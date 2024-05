Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Nella giornata di ieri il Comitato scientifico per l’insularità ha presentato un testo contro la speculazione energetica delle grandi multinazionali dell’eolico e del fotovoltaico in Sardegna.

Dopo la moratoria della Giunta, il Comitato chiede l’estensione del Ppr a tutto il territorio regionale entro sei mesi e il divieto di realizzare nuovi impianti.

Il disegno di legge approvato dalla Giunta il 30 aprile passerà a breve alle Commissioni Urbanistica e Industria presiedute da Roberto Li Gioi (M5S) e Antonio Solinas (PD).

“Nello spirito di collaborazione pro bono mostrato dal Comitato fin dal 2017, alle Commissioni coinvolte prospetteremo il nostro testo che è molto semplice ed essenziale”, ha detto la presidente del Comitato, Maria Antonietta Mongiu, che ha aggiunto: “Abbiamo applicato l’articolo 145 del Codice Urbani, quello che ha guidato la legge salvacoste, in particolare proponiamo il procedimento per fare la pianificazione paesaggistica nel territorio agricolo rivedendo anche gli elementi del Ppr delle coste, mai toccato in tanti anni”.

