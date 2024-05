Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Ultime tre gare del campionato per il Cagliari. Il tecnico Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la difficile sfida di sabato a San Siro contro il Milan.

Approccio. “I ragazzi stanno bene. Sappiamo che ci stiamo giocando la Serie A in queste ultime tre partite, ma tre mesi fa avremmo firmato per stare in questa posizione e non più giù. Noi stiamo bene e ci giocheremo tutto fino in fondo. Non credo che questo turno sia decisivo, credo lo sarà l’ultima giornata. Spero però che la Lega ci metta tutti allo stesso orario, non come questa settimana”.

L’avversario. “Il Milan è una grandissima squadra, non la scopro certo io. Ha tanti campioni che possono risolvere la gara in ogni momento. È una delle squadre che fa più gol da calcio d’angolo. Sappiamo che ci sono queste situazioni, sappiamo le loro qualità”.

Il leader. “Mina sta come le altre settimane. Ha lavorato molto con il preparatore e ha lavorato anche con la squadra. Ma è positivo perché di solito quando lavora molto con la squadra non ce l’ho la domenica”.

