“Azione Sardegna, di concerto con la dirigenza nazionale, ha stabilito per le amministrative a Cagliari di non presentare una lista con simbolo di partito, di non sostenere ufficialmente alcun candidato a sindaco e di lasciare liberi i propri iscritti di candidarsi in una o più liste civiche che partecipano alle elezioni”. Lo annuncia in una nota il segretario regionale di Azione, Giuseppe Luigi Cucca, definendo così la posizione del partito dopo la lite con il Campo Largo seguita a un accordo con Massimo Zedda non gradito dagli alleati del Movimento 5 Stelle.

“Qualsiasi lettura differente è frutto di mistificazioni e strumentalizzazioni da parte di coloro che tentano di indebolire Azione Sardegna – specifica Cucca- che invece conferma di condividere la linea della dirigenza nazionale del partito”. Dirigenza, ricorda Cucca, “giustamente impegnata prima di tutto nella storica e cruciale campagna per le elezioni europee”.

