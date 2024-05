Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Vertice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la presidente della Regione Alessandra Todde e per l’assessore dell’Industria Emanuele Cani. Gli esponenti della giunta hanno incontrato questa mattina a Roma la Sottosegretaria di Stato, Fausta Bergamotto.

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale della Regione “si è trattato di un primo incontro, assai proficuo, nel corso del quale è stata compiuta un’ampia ricognizione delle diverse vertenze industriali dell’isola ed è stato tracciato un percorso condiviso volto ad affrontare e risolvere, in uno sguardo d’insieme, le singole crisi aziendali”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it