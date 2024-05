Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

La morte di Pietro Cabras non avrebbe nulla a che fare con l’incendio in cui era impegnato come forestale.

Questo l’esito dell’autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis. Il malore che lo ha colpito sarebbe dovuto ad una patologia pregressa. Il condizionale è d’obbligo: ecco perché sono stati disposti ulteriori accertamenti.

Cabras è morto martedì sera all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato trasportato dopo che era stato colto da un malore mentre spegneva un incendio a Palmas Arborea.

