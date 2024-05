Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 2.40 di questa notte in via Catoni nel quartiere di Sant’Orsola a Sassari. A fuoco un’autovettura andata completamente distrutta dalle fiamme.

La squadra ha evitato che le fiamme raggiungessero altre auto parcheggiate in prossimità, mentre le cause sono in fase di accertamento. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it