Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Nell’ambito delle attività svolte dalla Questura di Cagliari, al fine di ottimizzare la trattazione delle pratiche passaporti e incrementarne il rilascio, al Commissariato di Carbonia sabato 11 maggio è prevista una apertura straordinaria al pubblico.

Dalle ore 8.00 alle 17.00 gli operatori saranno impegnati in un “click day” che consentirà di ricevere sino a 100 istanze di rilascio del passaporto.

I cittadini interessati dovranno precedentemente prenotare il proprio appuntamento sull’agenda passaporto on line e poi recarsi sabato 11 maggio all’Ufficio del Commissariato di Carbonia per depositare la documentazione per il rilascio del passaporto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it