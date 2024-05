Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Mercoledì 15 maggio, la Sardegna sarà terra di test con IT-alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia.

Intorno alle ore 11, un messaggio che simulerà un pericolo di maremoto arriverà sui telefoni cellulari accesi e con connessione telefonica presenti nell’area dei comuni di Orosei, Siniscola e Posada.

Come nel caso dei precedenti test, chi riceve il messaggio non ha nulla da temere e non dovrà fare altro che leggere l’sms. Sms che rimanda alla pagina web del sito IT-alert dove sarà possibile visionare il testo reale che i cittadini riceverebbero in caso di allarme.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it