Momenti di assoluta follia ad Alghero, dove sono dovuti intervenire ben otto agenti della Polizia Locale per bloccare un 40enne nigeriano decisamente implacabile.

Gli agenti sono stati chiamati per sedare una zuffa tra due stranieri, avvenuta in via La Marmora. Nel tentativo di mettere pace, non hanno fatto i conti con la furia del 40enne. Che ha iniziato a dare calci e pugni a tutti, tentando anche di strangolare un agente.

Fermato, finalmente, l’uomo è stato poi portato all’ospedale di Sassari per controlli sulle sue condizioni psicofisiche. Al pronto soccorso invece quattro membri della Polizia Locale.

