Un ragazzo di 30 anni si trova ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in seguito ad un violento pestaggio subìto in strada, nel quartiere San Paolo.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari, che indagano sulla vicenda, il giovane stava rientrando a casa dopo avere trascorso la serata con amici in un bar. In via Fermi è stato circondato e picchiato da più persone.

Nonostante le gravi ferite e traumi il 30enne è andato a casa e si è messo a letto. L’indomani mattina, la sua compagna, vedendolo pestato e in gravi condizioni, ha chiesto l’intervento del 118.

L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso del Santissima Annunziata e poi sottoposto a un intervento chirurgico per asportare un ematoma dalla testa. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.

Gli agenti della Squadra mobile hanno sentito diverse persone vicine al 30enne aggredito e stanno vagliando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili dell’aggressione.

