Cagliari saluta una delle sue figure più iconiche: è morta pochi giorni fa Sonia Puddu, nota per le richieste di un piccolo aiuto di “due euro” nelle vie della città.

Aveva 67 anni e dal 2020 era ricoverata nella Rsa di Monastir. Negli ultimi tempi però le sue condizioni erano peggiorate, fino al decesso.

Sui social sono comparsi diversi messaggi di cordoglio. Maria Pina ha raccontato bene Sonia Puddu: “Cagliari è una città che sa accogliere e abbracciare, per anni Sonia ‘due euro’ ha colorato con i suoi sorrisi e le sue richieste, le vite di tanti che la incontravano. Sonia oggi è andata a portare sorrisi in un’altra dimensione, sono certa che lì non troverà persone ignoranti e prive di un briciolo di sensibilità che la deridono, la usano per acchiappare like!”.

