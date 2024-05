Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

19 candidati sindaci si giocheranno la competizione più attesa dell’8 e il 9 giugno: le elezioni comunali 2024. Che in Sardegna coinvolgeranno alcune delle grandi città, con riflessi politici considerevoli a livello regionale.

Cagliari

– Massimo Zedda (10 liste): Progressisti, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde Sinistra, Orizzonte comune, Sinistra futura, Cagliari Europea (Fortza Paris, Psi e Pri), A Innantis, Cagliari Avanti e Cagliari che vorrei.

– Alessandra Zedda (8 liste): Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Riformatori sardi, Psd’Az, Sardegna al centro 20Venti, Alleanza Sardegna e Movimento civico (in bilico in attesa che si pronunci il Tribunale di Cagliari).

– Giuseppe Farris (1 lista): CiViCa 2024

– Emanuela Corda (1 lista): Alternativa

– Claudia Ortu (1 lista): Cagliari popolare – Alternativa di classe

Sassari

– Giuseppe Mascia (7 liste): Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Fare Città, Futuro Comune, Movimento Cinque Stelle, Orizzonte Comune, Sassari progressista e solidale

– Gavino Mariotti (7 liste): Azione, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Psd’Az, Riformatori sardi, Orgogliosamente Sassari e Visione Comune

– Nicola Lucchi (6 liste): Noi per Sassari, Prima Sassari, Sardegna al Centro 20Venti, Sassari è, Sassari Progetto Comune e Uniti per Sassari

– Mariano Brianda (3 liste): Costituente per Sassari, Giovani per Sassari e Generazione Sassari

– Giuseppe Palopoli (1 lista): Sassari Svegliati.

Alghero

– Raimondo Cacciotto (8 liste): Alleanza Verdi Sinistra, Futuro Comune, Noi Riformiamo Alghero, Città Viva, Partito Democratico, Orizzonte Comune, Alghero al Centro, Movimento 5 Stelle

– Marco Tedde (6 liste): Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc-Patto civico, Psd’Az, Azione-Prima Alghero-Destra democratica italiana, Lega

Monserrato

– Alberto Corda (4 liste): Riformatori, Fratelli d’Italia, Alleanza Sardegna e Civitas Monserrato

– Valentina Picciau (4 liste): Movimento 5 Stelle, La svolta, Pauli Monserrato e Uniti per Monserrato

– Tomaso Locci (3 liste): Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana

– Efisio Sanna (3 liste): Partito Democratico, Adesso Sardegna e Cultura è libertà

Sinnai

– Barbara Pusceddu (6 liste): Partito Democratico, Prosinnia-Movimento cinque stelle, Progressisti, Centro Popolare, Sinnai 360, Orizzonte in Comune

– Aurora Cappai (3 liste): Forza Italia, Alleanza per Sinnai e Uniti per Sinnai

– Aldo Lobina (1 lista): Sinnai libera

