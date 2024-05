Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

La terzultima giornata di Serie A non ha cambiato nulla nella lotta salvezza, almeno fino a stasera. Alle 18.30 occhi puntati su Lecce-Udinese, con i friulani in zona retrocessione a soli tre punti dal Cagliari e che, in caso di vittoria aggancerebbero i sardi a 33 punti.

Intanto dopo il brutto 5-1 di San Siro contro il Milan, il Cagliari ha trovato fin qui una giornata favorevole con le sconfitte del Frosinone (5-0 contro l’Inter), del Sassuolo (2-1 contro il Genoa) e dell’Empoli (2-0 contro la Lazio). Risultati che, anche in caso di vittoria dell’Udinese stasera, terrebbero i rossoblù fuori dalla zona retrocessione.

