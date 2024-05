Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Il sindacato Fials ha diramato un comunicato stampa rivolto all’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi riguardo gli incarichi all’Asl di Cagliari.

Ecco il testo integrale:

“L’organizzazione sindacale, con la presente, intende portare all’ attenzione dell’assessore alla Sanità le modalità con cui la Asl di Cagliari, nonostante l’indirizzo espresso fortemente dal Presidente della Regione Sardegna e dalla S. V. , parrebbe in totale autogestione, proseguire incurante con il conferimento degli incarichi. Al fine di rappresentare al meglio gli accadimenti di cui trattasi, è bene fare un piccolo passo indietro a pochi giorni prima delle elezioni regionali, quando con deliberazione del Direttore Generale ASL Cagliari n. 149 del 20/02/2024 è stata indetta una procedura comparativa interna per la formazione di un elenco di idonei al conferimento degli incarichi di Direttore del Distretto, rettificata con Deliberazione n. 253 del 28.03.2024 che ha riaperto i termini per la proposizione delle istanze, termini scaduti il 7 aprile scorso (Albo Pretorio Sez. Comunicazione Avvisi e Manifestazioni d’Interesse). Orbene, il 2 maggio u.s. il Direttore della SC Distretto Socio Sanitario Quartu Parteolla, dott. Ugo Storelli ha cessato l’incarico per quiescenza e in sua vece la Direzione avrebbe nominato il Direttore della SC Distretto Socio Sanitario Area Ovest, dott. P.P.Pateri. Parrebbe che l’attenzione per la normativa vigente non sia in auge in Asl Cagliari, e nonostante il Sistema degli Incarichi Dirigenziali di struttura complessa dell’Area della Sanità, prevede che dal conferimento alla sostituzione (disciplinata dal CCNL di riferimento e dal Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 625 del 5 ottobre 2023, oltre che da leggi nazionali e regionali), tutta una serie di adempimenti, incluso un provvedimento motivato di incarico da parte del Direttore Generale. L’assenza di pubblicazione dell’elenco degli idonei al conferimento di incarico di Direzione del Distretto e di Deliberazione di conferimento incarico ad interim (nel caso di specie in cui l’assenza del precedente titolare è definitiva), è sintomatico del disinteresse da parte della Direzione per un’amministrazione virtuosa, e obbligata al rispetto della trasparenza che, ricordiamo, incombono anche in capo ai titolari degli incarichi politici di vertice. Nel rimanere in attesa di cortese riscontro e di provvedimenti atti a garantire equità e trasparenza per tutto il personale afferente alla Asl di Cagliari, si chiede di annullare tutti i conferimenti di incarico (numerosi) che sono facilmente tracciabili attraverso le delibere del Direttore Generale e si saluta cordialmente”.

