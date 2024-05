Paolo Bullegas, professionista delle assicurazioni e presidente provinciale degli agenti del Sud Sardegna, è stato chiamato a far parte del Comitato tecnico-scientifico del Garante Nazionale degli Assicurati.

L’incarico gli è stato conferito dallo stesso Garante, Antonio Coviello.

“Sono onorato – ha commentato Bullegas – per il conferimento del prestigioso incarico. Ringrazio il professor Coviello per aver considerato rilevanti le competenze da me maturate grazie a un costante e appassionato impegno professionale. Il mio contributo al Comitato sarà certamente arricchito dalla particolare sensibilità verso le problematiche del settore, sviluppata in seno al sindacato nazionale agenti di assicurazione con una costante attività di studi e ricerche ispirati alla crescita professionale della categoria e nel rispetto dei diritti dei consumatori”.

