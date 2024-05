Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile municipale di via Po 59, promossa dal Servizio Gestione faunistica del Comune di Cagliari.

Nutella è un meticcio di simil labrador maschio intero, di taglia media, di sette anni, entrato in canile a metà settembre 2023, dietro segnalazione dei servizi sociali in quanto la precedente proprietaria, anziana, non poteva continuare a prendersene cura a causa delle sue condizioni di salute.

Si tratta di un cane socievole, gioioso ed educato, abituato ad andare al guinzaglio, viveva in appartamento e faceva i suoi bisogni all’esterno. Per Nutella si cerca una famiglia di persone adulte o anziane, residenti in appartamento o casa con giardino. Nutella si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12, previo appuntamento, contattando tramite email all’indirizzo di posta elettronica canile@comune.cagliari.it . In alternativa, telefonare al numero 070.6778115 o 070.6776469.

Tutte le schede degli ospiti del canile sono visionabili nella pagina web del portale istituzionale. In continuo aggiornamento, nel caso in cui si verificasse malfunzionamento del sistema l’invito è quello di riconnettersi in un momento successivo.

