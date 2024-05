Intervento con l’elicottero per i Vigili del Fuoco a Siniscola. Questa mattina intorno alle 8 è partito l’allarme per un escursionista di nazionalità tedesca in difficoltà in località “Aralachè”.

Immediato l‘invio della squadra 9A del locale distaccamento e del personale del reparto volo dei Vigili del Fuoco della Sardegna. Una volta individuato il malcapitato il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dell’equipaggio del Drago 143, ha calato un verricello e issato a bordo l’uomo, consegnato poi alle cure dei sanitari del 118.

