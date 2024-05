Grossi disagi al traffico per un tamponamento fra tre auto al semaforo di via San Michele. Intorno alle 14:40 la collisione tra i veicoli davanti alla ex edicola della piazza, con la posizione delle auto che rende difficoltosa la normale circolazione stradale.

Forti rallentamenti e lunghe code soprattutto di mezzi pubblici. Ben sei gli autobus del Ctm della linea 9, 8, 1, 20. Non si registrano feriti.

