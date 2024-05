Si era recata in municipio per lamentarsi dell’interruzione del servizio di assistenza domiciliare, quando a un certo punto è andata in escandescenza e ha puntato un coltello contro l’assistente sociale. Momenti di panico al Comune di Mores, dove una 54enne è stata arrestata ieri pomeriggio per aver minacciato di tagliare la gola a un dipendente comunale con una lama di 33 centimetri.

Un vigile urbano e un funzionario del Comune sono intervenuti per fermarla, ma la donna è riuscita inizialmente a scappare. I Carabinieri l’hanno poi rintracciata e tradotta al carcere di Bancali. Dovrà rispondere alle accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

