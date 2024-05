La Sanità sarda è sotto la lente d’ingrandimento del Ministero dell’Economia e del Ministero della Salute. Lo ha reso noto la presidente della Regione Sarda, Alessandra Todde, durante l’ultimo Consiglio Regionale.

La notizia circolava da qualche giorno, ma ora è ufficiale. Sono molteplici i motivi dei controlli, che potrebbero persino portare ad un commissariamento.

Secondo il Ministero dell’Economia, da due anni le Asl non presentano i bilanci. Questo basterebbe a far paventare il rischio commissariamento. Il Ministero della Salute invece lamenta che dalla Sardegna non riceve i report su qualità e tempistica nell’assistenza ospedaliera e in quella territoriale.

La presidente Todde ha assicurato che farà di tutto per scongiurare il commissariamento.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it