Gli stabilimenti balneari d’eccellenza sono per la prima volta censiti, recensiti e raccolti nella Guida ai migliori Beach Club d’Italia, pubblicata da Morellini editore e scritta a quattro mani da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi.

Sono 225 gli stabilimenti balneari presenti sulle coste italiane che sono riusciti a trovare posto all’interno della guida e solo 14 di questi hanno ottenuto il massimo riconoscimento da parte dei curatori, con l’attribuzione di 3 Ombrelloni Gold. In Sardegna se ne trovano 3 e sono: il Phi Beach a Baja Sardinia, il Nikki Beach a Porto Cervo e Il Gabbiano a Stintino.

“Ogni struttura è stata oggetto di valutazione in centesimi, basata su una serie di criteri: location, servizio, design, ristorazione, beverage e cocktail, il mood che si respira” dicono gli autori della Guida.

I 3 ombrelloni vanno anche a 2 stabilimenti della Liguria, uno del Friuli Venezia Giulia, 3 in Toscana, 3 in Campania, e 2 in Sicilia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it