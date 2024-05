Forti rallentamenti e lunghe code per il traffico in entrata a Cagliari a causa di un incidente che ha coinvolto un camion sulla 195 racc, a pochi metri dello svincolo per Santa Gilla.

Le code hanno colpito anche le altre principali arterie stradali, la 130 e la 554, in direzione Cagliari. Sul posto l’Anas per la messa in sicurezza del manto stradale e la Polizia Locale per i rilievi. Non si registrano feriti.

