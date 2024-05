La Giunta Todde corre ai ripari dopo la strigliata del Mef sulla Sanità in Sardegna. L’assessore Armando Bartolazzi incontrerà domani, giovedì 16 maggio alle 15, nella sede dell’assessorato in via Roma 223, a Cagliari, le associazioni sindacali dei medici di Medicina generale per fare il punto sulle criticità del settore e gli interventi necessari da adottare.

“Ho chiesto questo incontro al fine di migliorare la situazione esistente del settore e ragionare insieme sia sulle azioni più urgenti sia su quelle strutturali” ha detto Bartolazzi. “A breve organizzeremo incontri analoghi con i sindacati delle altre categorie del comparto sanità e con i sindaci con il coinvolgimento dell’Anci”.

All’incontro di domani sono stati convocati la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), il Sindacato Medici Italiani (SMI), la CISL Medici e la Federazione Medici del Territorio (FMT).

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it