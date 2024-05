Gli alunni dell’Istituto comprensivo di Sennori vanno a “scuola di orto” per apprendere come coltivare gli ortaggi e come migliorare la salute attraverso una corretta alimentazione.

Un percorso di tre giorni frutto di un progetto studiato e realizzato in collaborazione con l’assessorato comunale della Pubblica istruzione, guidato dalla consigliera delegata Leonarda Casu, e l’Istituto tecnico agrario “Pellegrini” di Sassari. Percorso che si è concluso oggi con il coinvolgimento delle scuole secondarie di Montigeddu, le primarie di via Marconi e dell’infanzia di Santa Vittoria.

Il primo lavoro svolto dai ragazzi è stato quello di organizzare, all’interno delle proprie aule, dei semenzai di varia natura (zucchine, pomodori, angurie, melanzane, erbe). In seguito sono state individuate delle aree da dedicare alla lavorazione della terra per la creazione degli orti.

Lo scopo principale di questo progetto è la realizzazione e la diffusione di un processo di recupero delle corrette abitudini alimentari, ma non solo. Il progetto mira anche a educare in modo consapevole all’importanza della provenienza del cibo, per contribuire allo sviluppo di uno stile alimentare salutare, legato alle tradizioni culturali e culinarie del territorio, anche attraverso la riappropriazione del patrimonio alimentare regionale e nazionale.

In particolare si continua a far leva sulla consapevolezza crescente che proprio l’alimentazione rivesta un ruolo di fondamentale importanza nel processo di crescita dell’individuo, alla luce, soprattutto, del progressivo cambiamento dello stile della vita e dei ritmi lavorativi che hanno portato a profonde modificazioni delle abitudini alimentari familiari, con la diffusione di una alimentazione scorretta nella popolazione infantile.

