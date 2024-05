Nascondeva in casa cocaina, contanti e un kit di confezionamento per la sostanza stupefacente. In arresto è finito un 52enne, colto in flagranza nella sua abitazione dalla Polizia di Cagliari.

Gli investigatori della Sezione Falchi della Squadra Mobile avevano precedentemente individuato un appartamento del quartiere San Benedetto, all’interno del quale era stato segnalato un via vai sospetto. Così nella mattina di ieri i poliziotti si sono appostati vicino all’abitazione e hanno fermato l’uomo mentre usciva. In tasca deteneva una dose di cocaina.

Durante la perquisizione domiciliare, poi, sono state rinvenute altre 8 dosi della stessa droga, due bilancini di precisione e 80 euro in contanti, oltre a del materiale destinato al confezionamento della sostanza.

L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

